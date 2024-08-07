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Yola dökülen yemleri yiyen sürüdeki 15 koyun öldü

ahaber.com.tr DHA
Giriş: 07.08.2024 00:42
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Yola dökülen yemleri yiyen sürüdeki 15 koyun öldü

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde otlaktan ahıra götürülürken yol kenarına dökülen yem ve gübre karışımını yiyen sürüdeki 15 koyun öldü. Koyunların zehirlendiği belirlenirken, polis konu ile ilgili inceleme başlattı.

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