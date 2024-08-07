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Ankara'da 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan kişi yakalandı

AA ahaber.com.tr
Giriş: 07.08.2024 00:27
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Ankara’da 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan kişi yakalandı

Ankara'da "nitelikli cinsel saldırı" suçundan 18 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası olan kişi yakalandı.

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