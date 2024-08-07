07 Ağustos 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

İzmir açıklarında 32 düzensiz göçmen yakalandı

Mehmet Zeyrek ahaber.com.tr
Giriş: 07.08.2024 06:25
ABONE OL
İzmir açıklarında 32 düzensiz göçmen yakalandı

Son dakika haberine göre İzmir'in Urla ilçesi açıklarında 8'i çocuk 32 düzensiz göçmen kurtarıldı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör