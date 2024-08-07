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Yat fabrikasında yangın

İHA
Giriş: 07.08.2024 09:21
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Yat fabrikasında yangın

Türkiye’nin ilk seri yat üreticisi olan Sirena Marine’nin Orhangazi’deki fabrikasında yangın çıktı.

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