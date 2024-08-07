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Kaza sonrası Bolu Dağı'nda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

İHA
Giriş: 07.08.2024 09:39 Güncelleme: 07.08.2024 09:40
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Kaza sonrası Bolu Dağı’nda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

Bolu Dağı'nda sabah saatlerinde, 4 aracın karıştığı ve tırın otomobilin üzerine devrildiği kazada araçların kaldırılma çalışması trafik oluşturdu. Kilometrelerce uzunluktaki araç kuyruğu dron ile görüntülendi.

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