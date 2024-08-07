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Kontrolden çıkan hafif ticari araç takla: 1’i ağır 4 yaralı

İHA
Giriş: 07.08.2024 09:19 Güncelleme: 07.08.2024 09:19
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Kontrolden çıkan hafif ticari araç takla: 1’i ağır 4 yaralı

Adıyaman’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari aracın şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 1’i ağır 4 kişi yaralandı.

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