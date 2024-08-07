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Yalova’da ruhsatsız silah operasyonu: 4 gözaltı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.08.2024 17:38
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Yalova’da ruhsatsız silah operasyonu: 4 gözaltı

Yalova’da polis tarafından düzenlenen ruhsatsız silah operasyonunda çok sayıda adreste arama gerçekleştirildi. Yapılan aramalarda adreslerinde suç unsuru tespit edilen şüpheli 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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