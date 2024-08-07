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Pençe-Kilit'le hainlere ağır darbe! Çok sayıda mühimmat ele geçirildi

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.08.2024 17:41 Güncelleme: 07.08.2024 17:43
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Pençe-Kilit’le hainlere ağır darbe! Çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Hain terör örgütü PKK ve türevleri ile mücadele yurt içinde ve sınır ötesinde titizlikle devam ediyor. Kahraman Mehmetçik'in düzenlediği operasyonlar ile hainlerin barındıkları alanlar başlarına yıkılıyor ve ağır darbeler vuruluyor. Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yaptığı arama-tarama çalışmalarında, hainlere ait bir sığınakta teröristlere ait mühimmat ele geçirdiğini duyurdu.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait mühimmat ele geçirildi.Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait mühimmat ele geçirildi.

IRAK'IN KUZEYİNDE TERÖRE DARBE!

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yaptığı arama-tarama faaliyetinde, teröristlere ait bir sığınakta teröristlere ait mühimmat ele geçirdiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşım.Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşım.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Mehmetçik, teröristlerin inlerine girmeye devam ediyor. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yaptığı arama-tarama faaliyetinde, teröristlere ait bir sığınak tespit etti. Sığınakta; 6 adet 81 mm havan mühimmatı, EYP yapımında kullanılan malzeme, 8 adet havan barut hakkı, 5 adet alpha-fire düzenek, 1 adet termal şemsiye, tıbbi ve yaşam malzemesi ele geçirildi" ifadelerini kullandı.

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