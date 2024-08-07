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Kayseri'de silahlı kavga: 1 kişi hayatını kaybetti

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.08.2024 17:28
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Kayseri’de silahlı kavga: 1 kişi hayatını kaybetti

Kayseri'de Mustafa Dever (40), evinin bahçesinde tartıştığı Adem C. tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Polis, Adem C.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

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