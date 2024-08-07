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Tunceli'de ormanlık alanda çıkan örtü yangını kontrol altına alındı

AA ahaber.com.tr
Giriş: 07.08.2024 11:15
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Tunceli’de ormanlık alanda çıkan örtü yangını kontrol altına alındı

Tunceli'nin Nazımiye ilçesindeki Zergavut Dağı eteklerinde çıkan örtü yangını, ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alındı.

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