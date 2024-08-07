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Bu yıl kurumayan Akgöl misafirlerini ağırlamaya devam ediyor

İHA
Giriş: 07.08.2024 10:55
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Bu yıl kurumayan Akgöl misafirlerini ağırlamaya devam ediyor

Van'ın Özalp ilçesinde bulunan ve bu yıl kurumayan Akgöl, birçok kuş türüne ev sahipliği yapıyor.

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