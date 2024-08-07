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Dünyanın en büyük antik mermer kenti Stratonikeia, havadan görüntülendi

ahaber.com.tr Mehmet Karataş
Giriş: 07.08.2024 11:35
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Dünyanın en büyük antik mermer kenti Stratonikeia, havadan görüntülendi

Muğla'nın Yatağan ilçesinde 3 bin 500 yıl önce kurulan dünyanın en büyük mermer antik kenti Stratonikeia, havadan görüntülendi.

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