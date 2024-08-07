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Tatilcilerin yeni rotası: Ordu Akyazı Plajı

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 07.08.2024 15:54
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Tatilcilerin yeni rotası: Ordu Akyazı Plajı

Ordu'nun 19 güvenli plajı arasında yerini alan, Karadeniz Bölgesi'nin en meşhur plajları arasında yer alan Akyazı Plajı, yaz sezonunda denize girmek isteyenlerin tercih ettiği noktalardan biri haline geldi.

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