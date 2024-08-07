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Oğlunu trafik kazasında kaybeden babanın son bakışı yürekleri sızlattı

İHA
Giriş: 07.08.2024 15:59 Güncelleme: 07.08.2024 15:59
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Oğlunu trafik kazasında kaybeden babanın son bakışı yürekleri sızlattı

Antalya'da meydana gelen ve yaşı küçük iki sürücünün karıştığı trafik kazasında 14 yaşındaki motosiklet sürücüsü feci şekilde hayatını kaybetti. Oğlunun ölüm haberini alarak olay yerine gelen babanın evladına son bakışı yürekleri sızlattı.

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