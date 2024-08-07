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Bursa'da 22 yıl hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 07.08.2024 15:52
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Bursa’da 22 yıl hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde 22 yıl hapis cezası ile aranan bir kişi, polis tarafından yakalandı.

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