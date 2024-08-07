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Tartıştığı arkadaşı tarafından pompalı tüfekle öldürüldü

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 07.08.2024 12:51 Güncelleme: 07.08.2024 13:05
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Tartıştığı arkadaşı tarafından pompalı tüfekle öldürüldü

Gaziantep'te yabancı uyruklu bir genç, tartıştığı arkadaşı tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürüldü.

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