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Eyüpsultan'da kadın sürücü fren yerine gaza basınca araç takla attı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.08.2024 12:55 Güncelleme: 07.08.2024 13:06
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Eyüpsultan’da kadın sürücü fren yerine gaza basınca araç takla attı

Eyüpsultan'da bir kadın sürücü evin otoparkına gireceği sırada fren yerine gaza basınca araç takla attı. Hafif yaralanan kadın sürücü ve araçta bulunan 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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