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Tarlada uyuyan Ayşenur'u ezen kamyon şoförünü öldüren dayısı tutuklandı

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.08.2024 17:16
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Tarlada uyuyan Ayşenur’u ezen kamyon şoförünü öldüren dayısı tutuklandı

Manisa'da, kamyonuyla geri manevra yaparken üzerinden geçtiği Ayşenur Toprak'ın (6) ölümüne neden olan Şükrü Erdem'in (63), çocuğun yakınları tarafından tabancayla öldürüldüğü olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden Ayşenur'un dayısı Cemal Kaya (28), tutuklandı.

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