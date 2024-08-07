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Bolu'da çevreyi kirleten firmalara 5 milyon 800 bin lira ceza kesildi

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.08.2024 16:32
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Bolu’da çevreyi kirleten firmalara 5 milyon 800 bin lira ceza kesildi

Bolu'da çevreyi kirlettikleri tespit edilen 3 firmaya 5 milyon 800 bin lira ceza uygulandı.

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