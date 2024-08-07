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Elindeki demir gerilim hattına değdi! Hayatından oldu...

ahaber.com.tr
Giriş: 07.08.2024 17:18 Güncelleme: 07.08.2024 17:19
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Elindeki demir gerilim hattına değdi! Hayatından oldu...

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde çalışan bir inşaat işçisi Ökkeş Yıldırım'ın elindeki demir yüksek gerilim hattına değdi. Hastaneye kaldırılan 48 yaşındaki Yıldırım tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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