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Balık tutmaya giderken kaybolan 3 genci AFAD ekipleri buldu

İHA
Giriş: 07.08.2024 09:51 Güncelleme: 07.08.2024 09:51
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Balık tutmaya giderken kaybolan 3 genci AFAD ekipleri buldu

Bursa'da balık tutmaya giden 3 genç geri dönemedi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan gençlerin yardımına AFAD ekipleri koştu. Gençler 2 saat sonra kayboldukları yerde bulunarak ailelerine teslim edildi.

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