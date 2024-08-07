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Çanakkale açıklarında düzensiz göçmen operasyonu: 26 kişi yakalandı

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.08.2024 18:54
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Çanakkale açıklarında düzensiz göçmen operasyonu: 26 kişi yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 26 düzensiz göçmen yakalandı. Kıyıya çıkarılan yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.

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