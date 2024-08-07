Orman yangınlarında evleri yanan halka devlet sahip çıktı: Bizi mağdur etmedi

ÇOK GÜZEL EV YAPMIŞLAR

Yangında evini kaybeden ve yeni yuvasının anahtarını alan Mustafa Tümer, "Allah bir daha yaşatmasın. Bizim evlerimiz yandı ama ormanlarda oradaki canlılarımız kötü oldu. Devletimiz verdiği sözü tuttu ve mağduriyetimiz giderildi. Devletimizin bize sahip çıkacağını biliyorduk. Allah devletimizden razı olsun. Çok güzel ev yapmışlar" diyerek sevincini dile getirdi.