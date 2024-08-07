07 Ağustos 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

Kastamonu'da yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı yaya öldü

İHA
Giriş: 07.08.2024 09:15 Güncelleme: 07.08.2024 09:15
ABONE OL
Kastamonu’da yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı yaya öldü

Kastamonu'da yolun karşısına geçmek isteyen yayaya otomobil çarptı. Yaşanan feci kazada genç kız olay yerinde hayatını kaybetti.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör