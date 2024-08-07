07 Ağustos 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

Mardin'de 2 farklı noktada çıkan anız ve ot yangını söndürüldü

İHA
Giriş: 07.08.2024 09:46
ABONE OL
Mardin’de 2 farklı noktada çıkan anız ve ot yangını söndürüldü

Mardin’in Mazıdağı ilçesinde çıkan 2 farklı noktada çıkan anız ve ot yangını, kontrol altına alınarak söndürüldü.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör