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Deprem bölgesinde serada bereketli muz hasadı

İHA
Giriş: 07.08.2024 09:49 Güncelleme: 07.08.2024 09:49
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Deprem bölgesinde serada bereketli muz hasadı

Türkiye'nin bereketli topraklarından olan Hatay'da serada muz hasadı devam ediyor. Depremin yaralarının sarıldığı bölgede muz üreticiden 20 TL ile 25 TL arasında alıcı buluyor.

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