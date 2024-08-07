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Anne ile kızın ölümünde ilk duruşma

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 07.08.2024 14:22 Güncelleme: 07.08.2024 14:25
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Anne ile kızın ölümünde ilk duruşma

Erzurum’da 14 Mart 2024 tarihinde psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen coğrafya öğretmeni Zülküf Böçkün, tartıştığı ebe eşi Kadriye Böçkün ile kendisini engellemeye çalışan kızı Asude Helen Böçkün'ü bıçak darbeleriyle öldürmüştü. Zülküf Böçkün'ün yargılanmasına Erzurum Adliyesinde başlandı.

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