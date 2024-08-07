07 Ağustos 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

Kayınpederi tarafından başından vurulan damat öldü

ahaber.com.tr Haber Merkezi İHA
Giriş: 07.08.2024 15:40 Güncelleme: 07.08.2024 15:48
ABONE OL
Kayınpederi tarafından başından vurulan damat öldü

Manisa'nın Akhisar ilçesinde tartıştığı kayınpederi tarafından başından vurularak ağır yaralanan damat kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör