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Ankara'da geri dönüşüm fabrikasında yangın: 2 saatin ardından söndürüldü

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.08.2024 15:52 Güncelleme: 07.08.2024 15:52
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Ankara’da geri dönüşüm fabrikasında yangın: 2 saatin ardından söndürüldü

Ankara'nın Akyurt ilçesindeki geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. Atık malzemelerin ve kağıtların alev alması sonucu çıkan yangın 2 saatin ardından söndürüldü. İşte detaylar...

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