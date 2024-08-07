İzmir’de korkunç cinayet! Ceset kokmasın diye çuval çuval buz taşımış

İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki balıkçı barınağındaki bir teknenin buzluğunda kadın cesedi bulundu. Cesedin Hilmiye Tuğba Esgin'e (26) ait olduğu belirlendi. Tekne sahibi Şenol A., eşi Belgin A. ve bir çalışan gözaltına alındı.