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İzmir’de korkunç cinayet: Kadının cesedini teknedeki buzlukta saklamış

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.08.2024 14:13 Güncelleme: 07.08.2024 14:13
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İzmir’de korkunç cinayet: Kadının cesedini teknedeki buzlukta saklamış

İzmir Karşıyaka’daki balıkçı barınağında bağlı halde bulunan bir teknenin derin dondurucusunun içindede kadın cesedi bulundu. Cesedin kokmaması için şüphelinin tekneye çuval çuval buz taşıdığı öğrenilirken, olayın şüphelisi tekne sahibinin gözaltına alındığı öğrenildi.

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