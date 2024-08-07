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Duman avcıları 29 kuleden Denizli'nin ciğerlerini koruyor

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.08.2024 14:16 Güncelleme: 07.08.2024 14:18
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Duman avcıları 29 kuleden Denizli’nin ciğerlerini koruyor

Denizli Orman Bölge Müdürlüğü sıcak havalarda yüksek risk haline gelen orman yangınlarına karşı orman gözetleme kuleleri ve yüzlerce personeli ile gece gündür denetimlerini sürdürüyor. Denizli 588 bin 672 hektarlık orman sahası 7 gün 24 saat korunuyor.

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