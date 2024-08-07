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Hızlı müdahale yangının büyümesini engelledi

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.08.2024 14:20 Güncelleme: 07.08.2024 14:21
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Hızlı müdahale yangının büyümesini engelledi

Aydın’ın Efeler ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. İtfaiye ve orman ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alındı.

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