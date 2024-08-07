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Tünelin üstündeki ağaçlık alanda yangın çıktı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.08.2024 12:59 Güncelleme: 07.08.2024 13:05
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Tünelin üstündeki ağaçlık alanda yangın çıktı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde Gültepe Tüneli'nin üst kısmındaki ağaçlık alanda yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından büyümeden kontrol altına alındı.

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