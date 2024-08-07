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Çılgın davulcu sınır tanımıyor: Şimdi de suyun üzerinde davul çaldı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.08.2024 12:57 Güncelleme: 07.08.2024 13:06
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Çılgın davulcu sınır tanımıyor: Şimdi de suyun üzerinde davul çaldı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yaşayan çılgın davulcu, sınırları zorlamaya devam ediyor. Denizin dibinde, havada paraşütle ve kayakla davul çalma performanslarıyla bilinen davulcu, şimdi de İstanbul Boğazı'nda deniz bisikleti üzerinde davul çaldı.

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