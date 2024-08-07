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Demre'de 10 metrelik kuyuya düşen köpek, itfaiye operasyonuyla kurtarıldı

İHA
Giriş: 07.08.2024 10:54
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Demre’de 10 metrelik kuyuya düşen köpek, itfaiye operasyonuyla kurtarıldı

Antalya'nın Demre ilçesinde yaklaşık 10 metre derinliğindeki su kuyusuna düşerek mahsur kalan köpek, itfaiye ekiplerinin operasyonuyla kurtarıldı.

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