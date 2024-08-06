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Adana'da trafik kazası! Otomobil ile traktör çarpıştı: 3 yaralı

ahaber.com.tr DHA
Giriş: 06.08.2024 23:06
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Adana’da trafik kazası! Otomobil ile traktör çarpıştı: 3 yaralı

Adana’nın Kozan ilçesinde aniden yola çıkan traktör ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ardından ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili çalışma başlattı.

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