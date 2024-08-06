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Yozgat’ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

İHA
Giriş: 06.08.2024 09:17
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Yozgat’ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

Yozgat’ta meydana gelen trafik kazasında iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

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