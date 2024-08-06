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Diyarbakır Müzesi'nde sadece kadın isimlerinin yazılı olduğu 2 bin 648 yıllık 'kil tablet' dikkat çekiyor

İHA
Giriş: 06.08.2024 09:54 Güncelleme: 06.08.2024 09:54
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Diyarbakır Müzesi’nde sadece kadın isimlerinin yazılı olduğu 2 bin 648 yıllık ’kil tablet’ dikkat çekiyor

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde bulunan İçkale Müze Kompleksi bünyesinde Asur İmparatorluğu döneminde saray kalıntısında sadece kadınların isminin yazılı olduğu 2 bin 648 yıllık 'kil tablet' ziyaretçilerin dikkatini çekiyor.

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