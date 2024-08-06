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Üsküdar'da kontrolden çıkan otomobilin çarptığı araç takla attı

İHA
Giriş: 06.08.2024 09:15
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Üsküdar’da kontrolden çıkan otomobilin çarptığı araç takla attı

Üsküdar'da seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, başka şeritten gelen araca çarptı. Aldığı çarpma darbesiyle kontrolden çıkan araç ise takla atarak durabildi.

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