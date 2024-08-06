Van Gölü’ne esmer giren sarışın olarak çıkıyor! Uzman isim sırrını açıkladı

Van Gölü'nün sodalı yapısı nedeniyle saç renklerinde güneşin etkisiyle açılma yaşanıyor

"SAÇLAR SARARSIN AMA VÜCUTLAR YANMASIN"

Prof. Dr. Hatice Uce Özkol, "Kışın da etki ortadan kalkınca saçlar yine normal haline dönüyor. Burada önemli olan saçların sararması değil, vücudu korumak. Buranın rakımı çok yüksek. Gölde yüzen çocuklarımız mümkünse yanmasınlar, buna dikkat etsinler. Çünkü güneşin etkisiyle her bir yanık, deri kanseri riskini de arttırır. O açıdan saçları sararsın ama vücutları yanmasın. Önlem almaya da gerek yok. Çünkü buranın çocuklarının saçlarının sararması, çoğunun da hoşuna gidiyor. Doğu Anadolu halkı için sarı saç, kıymetlidir. O açıdan saçlarının sararmasını isteyen çocuklar, yaz boyu göle giriyor" diye konuştu.