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AYM avukata reklam yasağı ihlali nedeniyle ceza verilmesini hak ihlali saymadı

AA ahaber.com.tr
Giriş: 06.08.2024 15:20
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AYM avukata reklam yasağı ihlali nedeniyle ceza verilmesini hak ihlali saymadı

Anayasa Mahkemesi (AYM), sosyal medya paylaşımı nedeniyle reklam yasağını ihlal ettiği gerekçesiyle uyarı cezasına çarptırılan avukatın başvurusunda hak ihlali yapılmadığına hükmetti.

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