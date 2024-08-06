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Doğu Batı Dostluk ve İpek Yolu Rallisi Kapadokya’ya ulaştı

İHA
Giriş: 06.08.2024 09:09 Güncelleme: 06.08.2024 09:13
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Doğu Batı Dostluk ve İpek Yolu Rallisi Kapadokya’ya ulaştı

Bu yıl 18'incisi gerçekleştirilen Doğu-Batı Dostluk ve İpek Yolu Rallisi'ne katılan 12 araç ve 28 sporcu Kapadokya’ya ulaştı.

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