Turistik Tatvan Treni ikinci seferine törenle başladı

Turistik tren seferlerinin Doğu Ekspresi'yle başladığını anımsatan Uraloğlu, Doğu Ekspresi'nin büyük ilgili gördüğünü, sanatçılar ve gezginlerin de bu hatta seyahat ettiğini vurguladı.

Uraloğlu, Bitlis ve Diyarbakır'dan da turistik seferlerle ilgili talepler geldiğine dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"Ankara-Diyarbakır rotasını ve Ankara-Tatvan seferlerini 2024'te rotalarımıza ekledik. Yine aynı şekilde Kars'la Erzurum arasında bir bölgesel yolcu treni hizmete sunduk. Ankara-Çankırı arasında Turistik Tuz Ekspresi trenini hayata geçirdik. Özellikle Diyarbakır trenimiz biraz sınırlarımızın ötesine aştı ve Time dergisine konu oldu."