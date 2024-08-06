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Cesedi alınmayan uyuşturucu kuryesi kimsesizler mezarlığına defnedildi

İHA
Giriş: 06.08.2024 15:51 Güncelleme: 06.08.2024 16:01
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Cesedi alınmayan uyuşturucu kuryesi kimsesizler mezarlığına defnedildi

Kırşehir'de geçtiğimiz ay baza içerisinde sarılı halde bulunan uyuşturucu kuryesinin cenazesi, kimsesizler mezarlığına defnedildi.

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