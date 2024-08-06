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Rahvan atlar Tavas'ta pistin tozunu attırdı

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 06.08.2024 16:35
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Rahvan atlar Tavas’ta pistin tozunu attırdı

Denizli'nin Tavas ilçesinde düzenlenen rahvan at yarışlarında dereceye giren sporculara, ödüllerini Belediye Başkanı Kadir Tatık takdim etti.

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