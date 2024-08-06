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Malatya'da otomobil ile motosiklet çarpıştı! Ölü ve yaralı var

ahaber.com.tr İHA
Giriş: 06.08.2024 19:27
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Malatya’da otomobil ile motosiklet çarpıştı! Ölü ve yaralı var

Malatya'da, otomobil ile motosikletin karıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı. Kazayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

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