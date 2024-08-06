TEM'de feci kaza! Emniyet kemeri detayı dikkat çekti
Son dakika haberine göre TEM Otoyolu'nda 2 otomobil ve kamyonetin karıştığı zincirleme kazada, 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Kaza yapan otomobildeki emniyet kemerlerinin arkadan bağlı olması dikkat çekti.
Kaza, Beşiktaş, TEM Otoyolu Ankara istikametinde saat 02.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Levent mevkisinde iki otomobil ve kamyonet bilinmeyen nedenle zincirleme kaza yaptı.
Yoldan geçenler bir yandan yardıma koşarken diğer yandan da durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen polis ekipleri ikinci bir kaza yaşanmaması için yolda önlem aldı.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ise otomobilde sıkışan yaralıyı bulunduğu yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.
Sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere kaldırdı. Kaza yapan otomobillerden birinin emniyet kemerlerinin arkadan bağlı olması dikkat çekti.
Kaza nedeniyle yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Kazaya karışan otomobiller ve kamyon çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldıktan sonra TEM Otoyolu'ndaki trafik normal seyrine döndü. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.
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