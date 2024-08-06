06 Ağustos 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

Dağ keçisi avına rekor ceza! Cep yakacak

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 06.08.2024 08:47
ABONE OL
Dağ keçisi avına rekor ceza! Cep yakacak

Erzincan'da dağ keçisi avlayan 3 kişiye 694 bin lira para cezası kesildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör