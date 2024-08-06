06 Ağustos 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

Elazığ'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

AA ahaber.com.tr
Giriş: 06.08.2024 05:58
ABONE OL
Elazığ’da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Son dakika haberine göre Elazığ'ın Sivrice ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör